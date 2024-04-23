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    • Опубликованы переговоры судей матча «Реал» – «Барселона» в спорном эпизоде с возможным голом

    Опубликованы переговоры судей матча «Реал» – «Барселона» в спорном эпизоде с возможным голом

    Королевская федерация испанского футбола опубликовала переговоры главного судьи матча 32-го тура Примеры «Реал»«Барселона» (3:2) Сесара Сото Градо и VAR во время проверки эпизода на 28-й минуте встречи. После удара вингера гостей Ламина Ямаля мяч частично пересек линию ворот, но вратарь мадридцев Андрей Лунин выбил его обратно.

    Сото Градо: «По мне, гол нельзя засчитывать».

    VAR: «Давайте проверим, Сесар, подожди немного, не начинай игру».

    Сото Градо: «Мы проверяем. Нет, никакой голевой техники нет (видимо, разговаривал с одним из игроков). Мы ждем. Мы ждем VAR. Возможно, это был гол. Мы проверяем. Нет, технологии гола нет».

    VAR: «Серхио [один из судей VAR] останови в точке контакта мяча с перчатками Лунина. Подождите секунду, потому что мы делаем обзор на 360 градусов, у нас нет нужного ракурса.

    Сото Градо: «Мы надеемся [узнать, был ли гол]. Мы не знаем».

    VAR: «Обзор перекрыт телом Лунина. Подождите секундочку. Мы все еще ищем доказательства. Нужен ракурс 360°. Этот не подходит, этот тоже не подоходит, этот тоже, этот тоже, этот тоже, следующий, этот тоже не подходит, этот тоже».

    Сото Градо: «Мы никуда не спешим, это очень важное решение, мы не торопимся, проверьте все камеры».

    VAR: «У них больше нет [ракурсов]. Мы подтверждаем, что камер больше нет, верно?

    Сото Градо: «Мы никуда не спешим. Лучше подождать. Мы должны подождать».

    VAR: «Сесар, мы возобновим игру угловым, у нас нет никаких доказательств того, что мяч пересeк линию, поэтому игра возобновляется угловым ударом. У нас нет доказательств того, что мяч пересeк линию. Угловой удар».

    • Эпизод произошел при счете 1:1.
    • Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил: клуб может потребовать переигровки матча, если удастся доказать, что мяч полностью пересек линию ворот.

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    Источник: YouTube-канал Real Federación Española Fútbol

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    Комментарии (1)
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    Skull_Boy
    1713863795
    Да всем уже начхать игра сыграна результат зафиксирован, а то что судьи обделались и там был гол это факт
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