Опубликованы переговоры судей матча «Реал» – «Барселона» в спорном эпизоде с возможным голом

Королевская федерация испанского футбола опубликовала переговоры главного судьи матча 32-го тура Примеры «Реал» – «Барселона» (3:2) Сесара Сото Градо и VAR во время проверки эпизода на 28-й минуте встречи. После удара вингера гостей Ламина Ямаля мяч частично пересек линию ворот, но вратарь мадридцев Андрей Лунин выбил его обратно.

Сото Градо: «По мне, гол нельзя засчитывать».

VAR: «Давайте проверим, Сесар, подожди немного, не начинай игру».

Сото Градо: «Мы проверяем. Нет, никакой голевой техники нет (видимо, разговаривал с одним из игроков). Мы ждем. Мы ждем VAR. Возможно, это был гол. Мы проверяем. Нет, технологии гола нет».

VAR: «Серхио [один из судей VAR] останови в точке контакта мяча с перчатками Лунина. Подождите секунду, потому что мы делаем обзор на 360 градусов, у нас нет нужного ракурса.

Сото Градо: «Мы надеемся [узнать, был ли гол]. Мы не знаем».

VAR: «Обзор перекрыт телом Лунина. Подождите секундочку. Мы все еще ищем доказательства. Нужен ракурс 360°. Этот не подходит, этот тоже не подоходит, этот тоже, этот тоже, этот тоже, следующий, этот тоже не подходит, этот тоже».

Сото Градо: «Мы никуда не спешим, это очень важное решение, мы не торопимся, проверьте все камеры».

VAR: «У них больше нет [ракурсов]. Мы подтверждаем, что камер больше нет, верно?

Сото Градо: «Мы никуда не спешим. Лучше подождать. Мы должны подождать».

VAR: «Сесар, мы возобновим игру угловым, у нас нет никаких доказательств того, что мяч пересeк линию, поэтому игра возобновляется угловым ударом. У нас нет доказательств того, что мяч пересeк линию. Угловой удар».