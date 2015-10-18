Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ван Гаал: «Депай? Нужно уметь подстраиваться под философию игры»

    Главный тренер "МЮ" Луи ван Гаал после матча с "Эвертоном" (3:0) рассказал о том, почему Мемфис Депай остался на скамейке запасных.

    «Некоторые не могут адаптироваться к философии команды, но это невозможно предугадать. У того или иного игрока бывает много сильных качеств, которые нужно заставить работать на благо команды. Ранее такое случалось с Ди Марией и Фалькао, оба - отличные футболисты, но нужно уметь подстраиваться под игровую философию. Но речь идет не только о Мемфисе - о каждом новичке команды», - поделился мнением голландец.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2015 07:33
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      KryptoN 18 октября 2015, 21:42

      Думаю, долго ждать не придется, и пацан закрепится в старте. Работящий же игрок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      Ddjjn 18 октября 2015, 08:49

      Ну и что, Мемфис уже на лавке что ли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      SmilingDevil 18 октября 2015, 08:07

      зато 7 номер взял и в 3 раза переплочен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      salford 18 октября 2015, 07:47

      да мемфис откровенно разочаровал.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11