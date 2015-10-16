Тарханов: «На данный момент у «Урала» стоит задача обезопасить себя от всяких неприятностей»

Советник президента «Урала» Александр Тарханов рассказал, как в команде относятся к тому, что екатеринбуржцы не проигрывают с 22 августа, и не собираются ли «уральцы», в связи со столь успешной игрой в первой части сезона, бороться за место в еврокубках.

«Все очень просто – когда команда выигрывает, настроение у всех всегда хорошее. На данный момент стоит задача набирать очки в каждом матче и обезопасить себя от всяких неприятностей вроде стыковых игр, а потом можно будет задумываться о более серьезных задачах», - сказал Тарханов.

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