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    • Генич: «Решение по Слуцкому будут принимать Иванов и Гинер»

    Генич: «Решение по Слуцкому будут принимать Иванов и Гинер»

    Комментатор «НТВ-Плюс» Константин Генич считает, что решение о продолжении работы Леонида Слуцкого в сборной России будет принято в самых высоких кругах.

    «Я думаю, что решение действительно будет принято в самое ближайшее время. Но вряд ли его будет принимать сам Леонид Викторович. Главным персонажем тут будет Евгений Гинер и, скорее всего, опять не обойдется без участия Сергея Иванова.

    Я просто убежден, что до Чемпионата Европы Слуцкий должен оставаться на совмещении как клубный тренер и как тренер сборной. Минусов в этом не вижу вообще никаких. Но возможности человеческого организма не безграничны, и такую нагрузку Слуцкому чрезвычайно трудно будет выдержать до 2018 года — почти нереально. Но оставшиеся до Евро восемь месяцев, я думаю, он вполне может совмещать и продуктивно работать и там, и там. Если сборная будет собираться за три дня до каждой из товарищеских игр, которых будет две, — я не думаю, что это сильно повлияет. Плюс игроки ЦСКА в это время и так разъезжаются по своим сборным.

    Действительно, Гончаренко не просто так пришел в ЦСКА, он должен осмотреться. Но зима — это не лучшее время для смены тренера. Сейчас непонятно, куда выйдет ЦСКА — это будет плей-офф Лиги Чемпионов или плей-офф Лиги Европы. Плюс к этому надо будет понимать, какой отрыв у ЦСКА будет в чемпионате, если будет. После летнего перерыва доверять ему тренерскую работу было бы правильнее», – заявил Генич в интервью sobesednik.ru.

    Я думаю, что решение действительно будет принято в самое ближайшее время, — рассказал Sobesednik.ru футбольный комментатор Константин Генич. — Но вряд ли его будет принимать сам Леонид Викторович. Главным персонажем тут будет Евгений Гинер и, скорее всего, опять не обойдется без участия Сергея Иванова.
    Источник: http://sobesednik.ru/sport/20151014-konstantin-genich-reshenie-o-sudbe-sluckogo-primut-v-kremle

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2015 09:59
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    Комментарии (2)
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    sour12
    1444956860
    Скорей всего стоит оставить ЛВС но нужен очень хороший тренерский штаб и старший тренер, что бы разгрузить ЛВС .
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    ologreds
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