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    Селюк: «Суркис заменой Зинченко понизил стоимость игрока»

    Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал неожиданный выход на поле полузащитника «Уфы» Александра Зинченко в матче Украина – Испания. По его мнению, выход на поле игрока пролоббировал президент киевского «Динамо» Игорь Суркис.

    «Если Суркис хочет купить Зинченко, то его выход на поле уменьшил стоимость для российских клубов, шансы для них понизились. Ведь он теперь будет в России легионером. Зато шансы играть за «Динамо» Киев сейчас повысились.

    Если это провернул Суркис, то он молодец. Он понизил стоимость игрока. А нравится ли Зинченко Фоменко или нет – мы увидим в следующем отборочном цикле, когда он будет или не будет его приглашать. Вот и все», – заявил Селюк в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2015 06:27
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