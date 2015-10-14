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    Гусев: «В выходе сборной России на Евро-2016 нет никакой заслуги Капелло»

    Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о выступлении национальной команды в отборочном цикле к Евро-2016. По словам экс-футболиста, когда на кону стоит выход на ЧЕ - на команду оказывается очень сильное давление.

    "В данных обстоятельствах не стоит говорить о красивой игре и большом количестве забитых мячей. Стояла задача попасть во Францию, и команда ее выполнила, а это самое главное. Вообще никакой заслуги Капелло нет. При нем команда находилась в безобразном состоянии. Леонид Слуцкий выполнил очень тяжелую работу", - сказал Гусев.

    Источник: Rusfootball.info

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    14.10.2015 22:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 15 октября 2015, 07:20

      Ну почему же нету! Есть конечно, всё таки начальный запас очков принес Капелло. Плохо конечно где то, но всё равно, к приходу Лёни не 0 очков же было у нас!

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