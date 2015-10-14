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    Список из 23 претендентов на «Золотой мяч» будет объявлен 20 октября

    Стали известны даты, когда ФИФА назовет имена 23 футболистов и финальную тройку претендентов на получение "Золотого мяча".

    Список из 23 претендентов на награду будет объявлен 20 октября. После чего капитаны и тренеры всех сборных, а также представители СМИ будут голосовать и 30 ноября будут названы имена трех кандидатов на "Золотой мяч".

    Ранее стали известны 59 претендентов на звание лучшего игрока Европы по итогам 2015 года.

    Напомним, действующим обладателем награды является нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

    Источник: ФИФА

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    14.10.2015 21:59
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