Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    59 претендентов на «Золотой мяч»

    ФИФА объявила имена футболистов, которые претендуют на «Золотой мяч» по итогам этого года.

    Среди 59 футболистов наибольшее количество представителей «Реала» и «Барселоны» - по семь. Пятеро игроков представляют «Баварию» и «Манчестер Сити», четверо – «Челси», трое – «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентус». В списке по пять футболистов из Аргентины, Чили и Испании.

    ФИФА выберет из этого списка 23-х футболистов, после чего будет проведено голосование среди тренеров и капитанов сборных, а также журналистов. Награда будет вручена 11 января 2016 года.

    Полностью со списком претендентов можно ознакомиться по этой ссылке.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2015 11:55
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 октября 2015, 16:51

      Ну мы то знаем кто его получит)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 2 октября 2015, 15:24

      Таким образом, в списке миллиард нападающих и полузащитников, а среди защитников и вратарей следующие:
      ЗАЩИТНИКИ: Маскерано, Отаменди, Алаба, Кьеллини, С.Рамос.
      ВРАТАРИ: Куртуа, Нойер, Де Хеа, К.Браво, Оспина.

      И все! Как можно было не включить сюда Буффона???? Ну как???? Я не фанат Ювентуса или Буффона, но объективно его прошлый сезон - это была фантастика!
      Ну и к тому же, где Лам, где Чех и Касильяс, где Пике и Х. Альба, где Компани и Мертезакер??? Ну 5 защитников всего...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      Файдаэн_Шаз 2 октября 2015, 14:30

      Не знал, что Алаба играет за сборную АВСТРАЛИИ)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Файдаэн_Шаз 2 октября 2015, 15:51

      Austria - это Австрия!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Файдаэн_Шаз 2 октября 2015, 15:52

      ...а не игрок, сборной Австралии (она просто тоже жирным шрифтом написана!)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +158

      Файдаэн_Шаз > Schicko_008 2 октября 2015, 18:18

      Когда я заглядывал, там ещё было написано "Австралия". Подсуетились, видимо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      mahb9ik 2 октября 2015, 13:28

      Интересно как они собрались 11 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА вручать награду?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      DevPro 2 октября 2015, 13:01

      Да, странно. Команда-финалист ЛЧ имеет три представителя за Золотой мяч, а Ман Сити 5. Объясните кто-то каким образом?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      DevPro 2 октября 2015, 12:58

      Откуда столько из Ман Сити, если в прошлом сезоне они и в ЛЧ толком ничего не показали, и в чемпионате 2. А на Кубке Америки разве что Агуэро, Сабалета, больше никого не припоминаю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Mr Trueman 2 октября 2015, 12:52

      Почему 59?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11