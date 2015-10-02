59 претендентов на «Золотой мяч»

ФИФА объявила имена футболистов, которые претендуют на «Золотой мяч» по итогам этого года.

Среди 59 футболистов наибольшее количество представителей «Реала» и «Барселоны» – по семь. Пятеро игроков представляют «Баварию» и «Манчестер Сити», четверо – «Челси», трое – «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентус». В списке по пять футболистов из Аргентины, Чили и Испании.

ФИФА выберет из этого списка 23-х футболистов, после чего будет проведено голосование среди тренеров и капитанов сборных, а также журналистов. Награда будет вручена 11 января 2016 года.

Полностью со списком претендентов можно ознакомиться по этой ссылке.