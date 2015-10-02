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    59 претендентов на «Золотой мяч»

    ФИФА объявила имена футболистов, которые претендуют на «Золотой мяч» по итогам этого года.

    Среди 59 футболистов наибольшее количество представителей «Реала» и «Барселоны» – по семь. Пятеро игроков представляют «Баварию» и «Манчестер Сити», четверо – «Челси», трое – «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентус». В списке по пять футболистов из Аргентины, Чили и Испании.

    ФИФА выберет из этого списка 23-х футболистов, после чего будет проведено голосование среди тренеров и капитанов сборных, а также журналистов. Награда будет вручена 11 января 2016 года.

    Полностью со списком претендентов можно ознакомиться по этой ссылке.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    02.10.2015 11:55
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    Комментарии (13)
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    Mr Trueman
    1443779534
    Почему 59?
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    DevPro
    1443779935
    Откуда столько из Ман Сити, если в прошлом сезоне они и в ЛЧ толком ничего не показали, и в чемпионате 2. А на Кубке Америки разве что Агуэро, Сабалета, больше никого не припоминаю
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    DevPro
    1443780090
    Да, странно. Команда-финалист ЛЧ имеет три представителя за Золотой мяч, а Ман Сити 5. Объясните кто-то каким образом?
    Ответить
    mahb9ik
    1443781708
    Интересно как они собрались 11 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА вручать награду?)))
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    Файдаэн_Шаз
    1443785403
    Не знал, что Алаба играет за сборную АВСТРАЛИИ)))
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    Schicko_008
    1443788662
    Таким образом, в списке миллиард нападающих и полузащитников, а среди защитников и вратарей следующие: ЗАЩИТНИКИ: Маскерано, Отаменди, Алаба, Кьеллини, С.Рамос. ВРАТАРИ: Куртуа, Нойер, Де Хеа, К.Браво, Оспина. И все! Как можно было не включить сюда Буффона???? Ну как???? Я не фанат Ювентуса или Буффона, но объективно его прошлый сезон - это была фантастика! Ну и к тому же, где Лам, где Чех и Касильяс, где Пике и Х. Альба, где Компани и Мертезакер??? Ну 5 защитников всего...
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    Asbjorn
    1443793875
    Ну мы то знаем кто его получит)
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    ologreds
    1694997064
    numo444143
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