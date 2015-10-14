Моуринью получил очередное наказание за критику в адрес судей

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью оштрафован футбольной ассоциацией Англии на 50 тысяч фунтов и дисквалифицирован на один матч условно.



Причиной послужила критика португальского специалиста в адрес судей, обслуживающих встречу восьмого тура английской Премьер-лиги с "Саутгемптоном". Напомним, матч проходил 3 октября на "Стэмфорд Бридж" и завершился со счетом 3:1 в пользу "святых".



Дисквалификация вступит в силу незамедлительно в случае, если Моуринью позволит себе повторное аналогичное нарушение устава футбольной ассоциации Англии до 13 октября 2016 года.