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    Моуринью получил очередное наказание за критику в адрес судей

    Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью оштрафован футбольной ассоциацией Англии на 50 тысяч фунтов и дисквалифицирован на один матч условно.

    Причиной послужила критика португальского специалиста в адрес судей, обслуживающих встречу восьмого тура английской Премьер-лиги с "Саутгемптоном". Напомним, матч проходил 3 октября на "Стэмфорд Бридж" и завершился со счетом 3:1 в пользу "святых".

    Дисквалификация вступит в силу незамедлительно в случае, если Моуринью позволит себе повторное аналогичное нарушение устава футбольной ассоциации Англии до 13 октября 2016 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2015 20:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      Платунишка 15 октября 2015, 22:41

      Да можно и сразу наложить дисквалификацию. По-любому нарушит. Это же Моуринью)

      0
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      Рейтинг: +72

      HardPony 15 октября 2015, 01:20

      жгет мосты. чует отставку

      0
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