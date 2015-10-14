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    • Моуринью получил очередное наказание за критику в адрес судей

    Моуринью получил очередное наказание за критику в адрес судей

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью оштрафован футбольной ассоциацией Англии на 50 тысяч фунтов и дисквалифицирован на один матч условно.

    Причиной послужила критика португальского специалиста в адрес судей, обслуживающих встречу восьмого тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Напомним, матч проходил 3 октября на «Стэмфорд Бридж» и завершился со счетом 3:1 в пользу «святых».

    Дисквалификация вступит в силу незамедлительно в случае, если Моуринью позволит себе повторное аналогичное нарушение устава футбольной ассоциации Англии до 13 октября 2016 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2015 20:26
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    Комментарии (3)
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    HardPony
    1444861227
    жгет мосты. чует отставку
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    Платунишка
    1444938114
    Да можно и сразу наложить дисквалификацию. По-любому нарушит. Это же Моуринью)
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    ologreds
    1694996992
    numo445379
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