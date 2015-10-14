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    Перишич: «Поблагодарю итальянцев»

    Полузащитник хорватской сборной Иван Перишич признался, что собирается поблагодарить итальянцев за их победу в матче с Норвегией, благодаря которой Хорватия заняла второе место в группе и напрямую вышла на Евро-2016.

    «Сейчас у нас будет пять-шесть месяцев, чтобы вывести сборную на уровень выше. Мы благодарны итальянцам за их победу. Поблагодарю завтра партнеров по «Интеру». Мы отдали все силы и счастливы», – рассказал Перишич, который забил единственный гол в победном матче своей сборной против Мальты.

    Источник: УЕФА

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    14.10.2015 16:20
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