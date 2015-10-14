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    • Нападающий «МЮ» Уилсон перейдет в «Селтик» на правах аренды

    Нападающий «МЮ» Уилсон перейдет в «Селтик» на правах аренды

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джеймс Уилсон, редко получающий игровую практику в своей нынешней команде, зимой перейдет в шотландский «Селтик» на правах аренды.

    Стороны договорились о переходе молодого английского нападающего на правах аренды. Переход состоится в январе следующего года, информирует Daily Mail. «Селтик» хотел приобрести футболиста еще летом, но клуб не отпустил его, так как у игрока не было на руках долгосрочного контракта. Недавно контракт был подписан, в следствие чего руководство «МЮ» дало согласие отпустить молодого англичанина.

    В нынешнем сезоне Джеймс Уилсон сыграл в одном матче текущего чемпионата Англии. Он вышел на замену в проигранном матче с «Арсеналом» (0:3).

    Источник: Daily Mail

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    14.10.2015 11:34
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