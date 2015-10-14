Мутко: «Готовить сборную к Евро-2016 должен освобожденный тренер»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко считает, что национальную сборную должен возглавлять тренер, который будет работать без совмещения должностей.

«Все зависит от конкретного момента. Мы принимали решение в конкретный момент, на конкретный отрезок времени. Если говорить о подготовке сборной к чемпионату Европы и мира, то, конечно, здесь нужен тренер освобожденный», – заявил Мутко в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, сейчас сборную возглавляет Леонид Слуцкий, который также работает и в ЦСКА. Сборная России перед Евро-2016 проведет несколько товарищеских матчей, а в мае начнет непосредственную подготовку к турниру.