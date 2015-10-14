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    • Мутко: «Готовить сборную к Евро-2016 должен освобожденный тренер»

    Мутко: «Готовить сборную к Евро-2016 должен освобожденный тренер»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко считает, что национальную сборную должен возглавлять тренер, который будет работать без совмещения должностей.

    «Все зависит от конкретного момента. Мы принимали решение в конкретный момент, на конкретный отрезок времени. Если говорить о подготовке сборной к чемпионату Европы и мира, то, конечно, здесь нужен тренер освобожденный», – заявил Мутко в эфире телеканала «Россия 1».

    Напомним, сейчас сборную возглавляет Леонид Слуцкий, который также работает и в ЦСКА. Сборная России перед Евро-2016 проведет несколько товарищеских матчей, а в мае начнет непосредственную подготовку к турниру.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2015 09:52
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    Комментарии (6)
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    Ele13
    1444806269
    Я как-то не представляю сейчас ЦСКА без Слуцкого, ведь добротную работу он проводит в армейском клубе. Посмотрим как дальше дела пойдут, но Гинер его точно за простак не отпустит.
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    futboljon
    1444807533
    Mutko ostav pokoye Sluckogo!!!! che etim debilam ne nravitsya!? chelovek dayet rezultat nu dayte porabotat yemu!!! A Net... vot pryam nado palkoy v jope pokovyryat!!!
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    Сармат Ростов
    1444808118
    Решать Слуцкому. Заранее уважаю его решение.
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    OOOVVV.
    1444811416
    Для болельщиков ЦСКА лучше было бы совмещение ЛВС постов тренера сборной и клуба.
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    Профик1986
    1444833181
    Лично мне жалко сейчас Слуцкого!! То что заявил МуТко просто называется кидаловом. Воспользовались великолепным трениром и теперь кинули!! Как значит пажар тушить и тянуть сборную за уши и болельщиков сборной на трибуны возвращать так наш любимый дорогой великий тренер Слуцкий, а как в штатном режими спокойно подготовить команду которую все тот же слуцкий практически сформировал так нет вы что только освобожденный тренер!!! Кинут Слуцкого я бы на его месте и месте Гинера больше с клуба ни одного футболиста в сборную не отпустил!!! Пусть корячатся!!! Идиоты!!!!!!!!!!!!! Других слов не нахожу!!!
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    ologreds
    1694996996
    numo445306
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