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    • Колосков: «Слуцкий выберет ЦСКА, если это нужно делать сейчас»

    Колосков: «Слуцкий выберет ЦСКА, если это нужно делать сейчас»

    Экс-глава РФС Вячеслав Колосков считает, что главному тренеру сборной России Леониду Слуцкому нужно доработать сезон в ЦСКА.

    – Слуцкий должен остаться у руля сборной. Он решил поставленную перед ним задачу участия нашей сборной в финальной части чемпионата Европы. Выступление ЦСКА в групповой стадии Лиги чемпионов тоже можно назвать неплохим, а это такой же престиж российского футбола. Сейчас убрать Слуцкого из клуба — своего рода спортивное преступление. Мне кажется, ему нужно доработать до конца сезона-2015/16, как раз до того момента, когда сборная России начнет организованную подготовку к чемпионату Европы. Важен еще один момент — у Слуцкого в ЦСКА играет минимум пять футболистов стартового состава сборной, а это 50 процентов команды. Эта группа игроков у него под ежедневным наблюдением. Слуцкий до конца сезона должен совмещать посты тренера в ЦСКА и сборной.

    – Для самого тренера не станет потрясением, если в середине сезона его поставят перед фактом, что в ЦСКА он больше не работает?

    – Понятия не имею, как Слуцкий отнесется к этому, но, если вопрос будет ставиться в формате «или клуб, или сборная», у меня есть ощущение, что он выберет ЦСКА. И правильно сделает. Так нель­зя ставить вопрос — сегодня есть интересы как сборной, так и клуба, их нужно совмещать. Тренер, который долгое время не работает в клубе, начинает терять квалификацию. Представьте, Слуцкого уберут из ЦСКА зимой — и что он будет делать? За полгода у него будет лишь два небольших сбора с национальной командой, а все остальное время он будет просиживать штаны.

    – Можно ли говорить, что Слуцкий — отличный кандидат на роль тренера сборной на ЧМ-2018?

    – Практика показала, что Слуцкий справился с совмещением — он добился четырех побед и вывел нашу сборную на Евро, при этом успешно выступая с ЦСКА в премьер-лиге и Лиге чемпионов. Слуцкий — оптимальный кандидат на пост тренера сборной на домашнем чемпионате мира, вне зависимости от выступления на чемпионате Европы.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.10.2015 08:14
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    Комментарии (6)
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    vladimir-7
    1444800708
    Всё правильно проанализировал В.Колосков. Решение за Слуцким,Гинером и Мутко.
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    uxxvu
    1444802907
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    nemolod
    1444816005
    Все решится после Евро-2016, а сейчас все останется как было,ЛВС продолжит совмещать посты и это будет компромиссом для РФС и ЦСКА!
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    JendosParavoz
    1444853667
    Умный мужик Колосков!
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    ologreds
    1694996996
    numo445300
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