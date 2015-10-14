Срна: «Пришло время праздновать»

Капитан сборной Хорватии Дарио Срна не скрывал своей радости после выхода команды на Евро-2016. «Шашечные» переиграли на выезде Мальту (1:0) и опередили в группе Норвегию, которая проиграла Италии (1:2).

«Сегодня игроки сборной Хорватии были героями, сделавшими все возможное для своей страны. Пришло время праздновать. Мы гордимся тем, что гимн Хорватии будет звучать на ЕВРО-2016 во Франции. У нас есть много великолепных игроков, так что я не переживаю за наше будущее», – заявил Срна.

Напомним, хорваты попали во вторую «корзину» при жеребьевке группового этапа Евро-2016, поэтому точно не сыграют с Россией в первом раунде турнира.