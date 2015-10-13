Широков: «Почему бы и не победить на Евро?»

Полузащитник сборной России и ее капитан Роман Широков не видит причин, по которым национальная команда не могла бы победить на грядущем чемпионате Европы.

«Победа на Евро? Ждать-то можно всегда. На каждом чемпионате Европы, чем раньше это будет, тем лучше. Возможно, даже сейчас, почему бы и нет? Игра команды меняется в положительную сторону, когда больше позитивных эмоций идет от людей, которые болеют. Когда все желают победы в большей степени, чем поражения, то игра сборной улучшается», – говорит Широков.