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    Широков: «Почему бы и не победить на Евро?»

    Полузащитник сборной России и ее капитан Роман Широков не видит причин, по которым национальная команда не могла бы победить на грядущем чемпионате Европы.

    «Победа на Евро? Ждать-то можно всегда. На каждом чемпионате Европы, чем раньше это будет, тем лучше. Возможно, даже сейчас, почему бы и нет? Игра команды меняется в положительную сторону, когда больше позитивных эмоций идет от людей, которые болеют. Когда все желают победы в большей степени, чем поражения, то игра сборной улучшается», – говорит Широков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.10.2015 19:34
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    Комментарии (10)
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    Нежданчик
    1444754218
    насмешил
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    BorisoW
    1444754732
    Может и получиться,кто знает,хоть маловероятно.Датчан и греков тоже не ждали...
    Ответить
    OOOVVV.
    1444755237
    А почему уже такие замашки? Рановато,ИМХО.
    Ответить
    nemolod
    1444758732
    На то он и капитан сборной,чтобы настраивать свою команду на победу в главном турнире,хотя реально все игроки понимают,что для этого надо быть более убедительными на поле с сильными соперниками!
    Ответить
    Сармат Ростов
    1444758921
    Для начала надо нашу группу посмотреть.
    Ответить
    DmitriM
    1444762253
    раз в год и палка стреляет, если повезет с жребием то почему нет, от греков тоже не ждали что они Евро возьмут, а он оно как все сложилось, если будут выкладываться на поле на 100% и удача немного будет улыбаться, то все может быть... я лично верю в нашу команду!
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    LOKis09
    1444763213
    И после победы слетать на Луну...
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    HardPony
    1444816596
    потому,что пхоцент бхака колоссальный! шоб ты знал!
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    ologreds
    1694996998
    numo445261
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