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    Кранчар верит в победу Хорватии

    Бывший наставник сборной Хорватии Златко Кранчар считает, что команда готова к важнейшему матчу со сборной Мальты в последнем туре отборочного турнира Евро-2016. В отборочном турнире ЧМ-2006 подопечные Кранчара неудачно сыграли с Мальтой (1:1).

    «В том матче на Мальте у нас возникли трудности, но на этот раз все будет иначе. Игроки знают, что может произойти, если не быть готовым на все сто процентов. Они примутся за дело со стартовым свистком», – сказал Кранчар.

    Напомним, что матч Мальта – Хорватия состоится во вторник, 13 октября. Для попадания на Евро-2016 напрямую, Хорватии нужна только победа.

    Источник: УЕФА

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    13.10.2015 15:23
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