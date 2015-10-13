Кранчар верит в победу Хорватии

Бывший наставник сборной Хорватии Златко Кранчар считает, что команда готова к важнейшему матчу со сборной Мальты в последнем туре отборочного турнира Евро-2016. В отборочном турнире ЧМ-2006 подопечные Кранчара неудачно сыграли с Мальтой (1:1).

«В том матче на Мальте у нас возникли трудности, но на этот раз все будет иначе. Игроки знают, что может произойти, если не быть готовым на все сто процентов. Они примутся за дело со стартовым свистком», – сказал Кранчар.

Напомним, что матч Мальта – Хорватия состоится во вторник, 13 октября. Для попадания на Евро-2016 напрямую, Хорватии нужна только победа.