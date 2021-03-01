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    Златко Кранчар

    Тренер
    Имя Златко
    Фамилия Кранчар
    Гражданство Хорватия
    Дата рождения 15 ноября 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.08.2016 Динамо 1 : 1 Зальцбург
    24.08.2016 Зальцбург 1 : 2 Динамо
    14.09.2016 Лион 3 : 0 Динамо
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