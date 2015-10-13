Италия – Норвегия. Онлайн-трансляция

Сборная Италии в девятом туре обеспечила себя прямой путевкой на Евро-2016, а вот норвежцам очень важно выиграть в Италии. Подопечные Пер-Матиаса Хегмо идут вторыми с 19 очками, но опережают идущих третьими хорватов всего на два очка, да еще и проигрывают им по личным встречам (2:0 дома и 1:5 на выезде). И это при том, что хорваты получили дисциплинарный штраф в одно очко. В заключительном туре хорваты играют в гостях с Мальтой и практически гарантировано победят. Так что единственный результат, который устроит Норвегию в Италии — победа.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Италия – Норвегия. Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:45, не пропустите!