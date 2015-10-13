Голландия – Чехия. Смотреть онлайн

Во вторник в матче заключительного тура группового этапа отборочного цикла Евро-2016 сыграют сборные Голландии и Чехии. Голландцы имеют призрачные шансы на попадание на чемпионат Европы. Чтобы хоть как-то увеличить эти самые шансы, нужно дома обыгрывать чехов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть игру Голландия – Чехия. Для этого достаточно перейти в онлайн, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало в 21:45, не пропустите!