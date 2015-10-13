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    Голландия – Чехия. Смотреть онлайн

    Во вторник в матче заключительного тура группового этапа отборочного цикла Евро-2016 сыграют сборные Голландии и Чехии. Голландцы имеют призрачные шансы на попадание на чемпионат Европы. Чтобы хоть как-то увеличить эти самые шансы, нужно дома обыгрывать чехов.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть игру Голландия – Чехия. Для этого достаточно перейти в онлайн, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2015 20:34
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