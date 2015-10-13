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    • Окслэд-Чэмберлен: «Литва существенно осложнила жизнь сборной Англии»

    Окслэд-Чэмберлен: «Литва существенно осложнила жизнь сборной Англии»

    Полузащитник сборной Англии Алекс Окслэд-Чэмберлен после победы над Литвой (3:0) в рамках квалификации Евро-2016 поделился мнением об уникальном достижении своей команды. Напомним, англичане выиграли все встречи отборочного цикла турнира.

    «Очень здорово, что выиграли и последний матч. Хозяева существенно осложнили нам жизнь. Надо отдать им должное, это хорошая команда, а ведь они могли и забить на контратаках. Перед началом отборочного цикла мы ставили перед собой именно такую задачу – выиграть все 10 матчей. Замечательно, что мы не растеряли концентрацию и достигли своей цели. Надо отдать должное всем, кто принял участие в квалификации», – сказал футболист.

    Ранее своими впечатлениями от матча поделился защитник сборной Англии Фил Ягиелка.

    Источник: УЕФА

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    13.10.2015 10:29
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