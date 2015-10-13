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    • Дель Боске не собирается продлевать контракт со сборной Испании

    Дель Боске не собирается продлевать контракт со сборной Испании

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске после победы над Украиной (1:0) в рамках квалификации Евро-2016 заявил, что не намерен продлевать контракт с национальной федерацией футбола. Ранее специалист отмечал, что покинет свой пост после чемпионата Европы во Франции.

    «Никто не может заставить меня это сделать, убедить тоже. После чемпионата Европы я намерен уйти. В Испании достаточно специалистов, которые могут вывести команду на новый уровень. Я свою миссию считаю завершенной. Финал чемпионата Европы во Франции – это хорошая точка в карьере в национальной сборной», – цитирует тренера Onda Cero.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2015 09:35
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