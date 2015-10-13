Ребров: «Счастлив быть частью сборной России»

Голкипер «Спартака» и сборной России Артем Ребров поздравил команду с домашней победой над Черногорией (2:0) и выходом в основную стадию Евро-2016. По словам футболиста, для него не важно, что он не провел ни одной минуты на поле, 31-летний вратарь просто счастлив быть частью этой сборной.



«Сборная России напрямую попала в финальную часть! Дай бог, чтобы после финальной части люди могли гордиться своими ребятами так же, как сегодня. А сегодня я горд, что я в этой команде, что мы все доказали: без нас такие большие форумы, как ЧЕ и ЧМ, не должны проходить! Всех с выходом на Евро-2016 во Франции! Спасибо за поддержку. Вперед, Россия!» — написал Ребров в своем аккаунте в Instagram.