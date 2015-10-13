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    • Дзюба: «Все игроки скажут, что во Францию команду должен везти Слуцкий»

    Дзюба: «Все игроки скажут, что во Францию команду должен везти Слуцкий»

    Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, что все игроки национальной команды хотят продолжать работать под руководством Леонида Слуцкого, несмотря на совмещение постов наставника сборной страны и московского ЦСКА специалистом.

    «Обсуждали ли в команде будущее Слуцкого? Нет, в чем проблема-то? В совмещении? Что ЦСКА, что сборная играют успешно. Это больше журналистами раздувается. И всякими экспертами, которые, видимо, надеются получить какую-то должность. Не вижу никакой проблемы, если у тренера хватает моральных и физических сил. И все игроки вам скажут, что во Францию команду должен везти Леонид Викторович. Надеемся, они там договорятся. Гинер отпустит. А я желаю Слуцкому остаться и в сборной, и в ЦСКА.

    Слуцкий утомлен? Нет! Он молодой мужчина, у которого много сил. По-моему, он, наоборот, получает от всего этого удовольствие», – заявил Дзюба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2015 00:50
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    cska-62
    1444691008
    Если Дзюба похвалил - быть беде... А вот назвал он Унаи Эмери "тренеришкой", так тот сразу два Кубка УЕФА взял! Подряд! Или выход из группы с этими "колхозниками" сравним с двумя Кубками УЕФА подряд? Очень сомневаюсь!
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    Сармат Ростов
    1444714473
    Дзюбинушка набирает популярность в СМИ. Что же касается вчерашней игры - игрочище простоял на поле всю игру и ухитрился запороть пару стопроцентных гола.
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    Alex2712
    1444717526
    Вообще, по делу
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    nemolod
    1444723992
    Скорее всего, на Евро команду повезет Слуцкий,а вот дальше? Сам тренер заявлял,что ему тяжело совмещать работу в клубе и сборной и потом для 2018 года безусловно нужно омолаживать команду-на мундиале потребуются более скоростные исполнители-ведь одно дело настроить игроков на три пусть и и решающие игры со средними соперниками ,а другое дело-на длинный турнир с сильнейшими командами мира!
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    ologreds
    1694997003
    numo445189
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