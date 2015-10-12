Широков: «Капелло тоже надо отдать должное»

Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Широков поделился своими впечатлениями от победы в заключительном матче отборочного раунда Евро-2016 над сборной Черногории (2:0). А также попробовал определить главных героев по итогам всего отборочного цикла.

«Сегодня мы победили за счет сплоченности. Леонид Слуцкий вдохнул в нас новые эмоции. Могли сегодня выиграть и с более крупным счетом, но много моментов не реализовали.

Буду ли смотреть жеребьевку? Если не буду, вы же все равно сообщите.

Главный герой отборочного цикла — вся наша команда. Ну и Виталий Мутко, который вовремя поменял главного тренера. Но Фабио Капелло тоже надо отдать должное, он внес большой вклад. Просто в конце его правления у нас не получалось давать результат», - отметил Широков.