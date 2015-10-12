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    Широков: «Капелло тоже надо отдать должное»

    Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Широков поделился своими впечатлениями от победы в заключительном матче отборочного раунда Евро-2016 над сборной Черногории (2:0). А также попробовал определить главных героев по итогам всего отборочного цикла.

    «Сегодня мы победили за счет сплоченности. Леонид Слуцкий вдохнул в нас новые эмоции. Могли сегодня выиграть и с более крупным счетом, но много моментов не реализовали.

    Буду ли смотреть жеребьевку? Если не буду, вы же все равно сообщите.

    Главный герой отборочного цикла — вся наша команда. Ну и Виталий Мутко, который вовремя поменял главного тренера. Но Фабио Капелло тоже надо отдать должное, он внес большой вклад. Просто в конце его правления у нас не получалось давать результат», - отметил Широков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.10.2015 22:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +167

      астраханец 13 октября 2015, 01:20

      Мутко... это позорище вообще разваливает спорт

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