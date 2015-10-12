Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Колосков: «Сегодня Россия сыграла на результат, причем, с хорошим запасом»

    Колосков: «Сегодня Россия сыграла на результат, причем, с хорошим запасом»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своими впечатлениями от игры сборной России в победном матче отборочного раунда Евро-2016 со сборной Черногории (2:0).

    «Была стопроцентная уверенность, что сборная России выйдет в финальную часть чемпионата Европы, и она это сделала. И сделала прекрасно! Сыграла, что называется, на результат – классно. До первого забитого гола чувствовалось некоторое напряжение, потому что очень высока могла быть цена ошибки, но, слава богу, Олег Кузьмин забил прекрасный гол, и после этого на поле была только одна команда – наша. Великолепно играли футболисты.

    Мы иногда корили сборную за то, что она не умеет играть на результат, а сегодня она сыграла именно на результат и, причем, с хорошим запасом. Заслуженные четыре победы, которые внушают оптимизм на финальный турнир чемпионата Европы во Франции», – сказал Колосков.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2015 22:03
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997003
    numo445175
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+