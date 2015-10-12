Будеску: «Румыния заслуженно пробилась на Евро»

Форвард сборной Румынии Константин Будеску остался доволен не только своим голом в ворота Фарерских островов в последнем матче отборочного турнира Евро-2016.

«Я рад этому успеху. Мы заслуженно пробились на Евро. Я хотел забить и сделал это, но выход в финальную стадию – заслуга всей команды.

Мы играли под давлением, но смогли справиться с ним. Здорово, что сохранили концентрацию и сделали свое дело несмотря на все, что о нас говорили», – сказал Будеску.

Напомним, что в последнем матче отборочного цикла Евро-2016 сборная Румынии обыграла на выезде Фарерские острова со счетом 3:0.