«Барселона» назвала четырех претендентов на замену Маскерано

«Барселона» продолжает искать варианты для укрепления центра обороны в ближайшее трансферное окно. Известно об интересе к следующим игрокам: Эмерик Ляпорт («Атлетик»), Маркиньос («ПСЖ»), Хосе Хименес («Атлетико») и Джон Стоунс («Эвертон»). В контракте Ляпорты указана сумма в 50 миллионов евро отступных, Хименеса – 24 миллиона.