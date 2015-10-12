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    «Барселона» назвала четырех претендентов на замену Маскерано

    «Барселона» продолжает искать варианты для укрепления центра обороны в ближайшее трансферное окно. Известно об интересе к следующим игрокам: Эмерик Ляпорт Атлетик»), Маркиньос ПСЖ»), Хосе ХименесАтлетико») и Джон Стоунс Эвертон»). В контракте Ляпорты указана сумма в 50 миллионов евро отступных, Хименеса – 24 миллиона.

    Источник: Mundodeportivo

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    12.10.2015 08:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +27

      Remy Etienne LeMeau 12 октября 2015, 16:11

      Мне вот интересно, откуда вдруг Барселона взяла и назвала о своих трансферных интересах? Да ещё и назвала фамилии.
      Я думаю правильнее было по мнению информационного портала "Mundodeportivo"
      Барселоне интересны следующие игроки.

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 12 октября 2015, 15:45

      Маскерано уходит чтоль?

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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 12 октября 2015, 14:44

      Хименес было бы не плохо..

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