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    Дель Боске: «Украинцы – дружелюбные люди»

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске накануне матча со сборной Украины выделил сильные места соперника, а также поделился воспоминаниями, которые остались у него от Киева.

    «Украина – хорошая команда, которая очень организованно действует в защите. Выделил бы фланговых исполнителей и центрфорварда. Именно они могут решить исход игры в пользу сборной Украины. Очевидно, что матч в Киеве будет крайне сложным для нас, поскольку Украина будет до последнего бороться за шанс попасть на континентальное первенство 2016 года.

    У меня только футбольные воспоминания, связанные с Украиной. Мы получили замечательную победу в финале Евро-2012. Мы не много времени провели в Киеве, но успели полюбоваться центром города и столичной ареной. А еще меня поразили украинцы – это невероятно дружелюбные люди!» – рассказал Дель Боске.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.10.2015 21:37
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    VityOk(Dynamo Kyiv)
    1444629271
    Все правильно сказал.
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    ologreds
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