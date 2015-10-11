Польша – Ирландия. Смотреть онлайн

Первый матч в Ирландии завершился ничьей 1-1. Подарит ли национальная команда Польши своим болельщикам возможность отпраздновать выход на Евро–2016 после финального свистка? Или сборная Ирландии все-таки сможет добыть заветную путевку в непростом матче в Варшаве?



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