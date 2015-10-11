Сербия – Португалия. Смотреть онлайн

Этот матч ничего не решает с точки зрения турнирной таблицы, поскольку Португалия уже обеспечила себе первое место и празднует выход на Евро-2016, а Сербия давно потеряла любые шансы поехать во Францию. Тем не менее, игра обещает быть зрелищной.



У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть игру Сербия – Португалия. Для этого достаточно перейти в онлайн, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало в 19:00, не пропустите!