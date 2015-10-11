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    • Мутко: «Когда сборная выигрывает – она «на коне», проигрывает – это уже не команда»

    Мутко: «Когда сборная выигрывает – она «на коне», проигрывает – это уже не команда»

    Глава РФС Виталий Мутко перед заключительным матчем отборочного турнира к Евро-2016 с Черногорией поделился мнением об отношении болельщиков к национальной команде страны. По словам функционера, иногда читаешь, как в некоторых изданиях будто радуются, что Акинфеев пропустил и продлил антирекорд Лиги чемпионов.

    «Нам нужны отношения, как в цивилизованных странах. Критика нужна, но команду надо, прежде всего, поддерживать. Уверен, эти ребята хотят вернуть доверие к сборной. Лучше команды у нас сейчас и в ближайшем будущем не будет. Вы иногда критикуете ребят за закрытость, но они ведь тоже живые люди. А то выигрываем – мы «на коне», проигрываем – это уже не команда», – сказал Мутко.

    Напомним, матч РоссияЧерногория состоится завтра в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    11.10.2015 14:14
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    Комментарии (4)
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    иса_25
    1444563610
    полностью согласен с этим парнем. Надо поддерживать команду всегда, а не только когда она выигрывает.
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    sir_Alex
    1444575141
    Когда Мутко начинает говорить на английском, становится страшно
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    Garrincha58
    1444582608
    а у кого она выиграла у Лихтенштейна или у разобранной Швеции да и то с горем пополам если бы они выиграли у Германии как это сделали Ирландцы тогда можно было говорить что это команда а так не понятно что да и тренер такой же качающийся то и глядишь упадет со стула
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    ologreds
    1694997010
    numo445056
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