Мутко: «Когда сборная выигрывает – она «на коне», проигрывает – это уже не команда»

Глава РФС Виталий Мутко перед заключительным матчем отборочного турнира к Евро-2016 с Черногорией поделился мнением об отношении болельщиков к национальной команде страны. По словам функционера, иногда читаешь, как в некоторых изданиях будто радуются, что Акинфеев пропустил и продлил антирекорд Лиги чемпионов.



«Нам нужны отношения, как в цивилизованных странах. Критика нужна, но команду надо, прежде всего, поддерживать. Уверен, эти ребята хотят вернуть доверие к сборной. Лучше команды у нас сейчас и в ближайшем будущем не будет. Вы иногда критикуете ребят за закрытость, но они ведь тоже живые люди. А то выигрываем – мы «на коне», проигрываем – это уже не команда», – сказал Мутко.



Напомним, матч Россия – Черногория состоится завтра в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.