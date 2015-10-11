Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Сборная Италии установила рекорд

    Сборная Италии установила рекордную беспроигрышную серию в отборочных матчах. Итальянцы не проигрывают в квалификациях на чемпионаты мира или чемпионаты Европы уже 49 матчей подряд. Последнее поражение «Скуадре» наносила Франция в 2006 году. На «Стад де Франс» хозяева были сильнее со счетом 3:1.

    Юбилейный, 50-й матч без поражений, итальянцы могут провести во вторник, 13 октября, если не проиграют на своем поле Норвегии. Напомним, на успешный для Италии результат заключительного поединка отбора Евро-2016 надеются хорваты, которые ведут борьбу с норвежцами за прямую путевку в финальный турнир.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2015 07:08
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    CHAMPION-777
    1444537916
    иначе говоря 9 лет без поражений в отборах!!!
    Ответить
    ologreds
    1694997012
    numo445023
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+