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    Красножан: «Мое будущее в Казахстане пока не решено»

    Главный тренер сборной Казахстана Юрий Красножан пока не знает, продолжит ли работу с командой после окончания отбора Евро-2016. В контракте специалиста есть опция, которая позволяет автоматически продлить соглашение на следующий цикл.

    «Есть еще одна игра. Для нас важно. Мы не хотим заканчивать отбор на последнем месте. На сегодняшний день, у меня нет ответа на вопрос о моем будущем в работе со сборной Казахстана», – заявил Красножан на пресс-конференции после матча с Голландией (1:2).

    Отметим, Казахстан в последнем туре играет на выезде против Латвии. Поединок состоится 13 октября. Если казахи смогут добиться победы, то уйдут с последнего места в группе А.

    Источник: Sports.kz

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    11.10.2015 06:54
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