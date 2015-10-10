Конте: «Наш путь на Евро-2016 не был таким уж легким»

Главный тренер сборной Италии Антони Конте прокомментировал выход своей команды в финальную часть Евро-2016 после матча с Азербайджаном (3:1).

«Когда мы вышли на Евро, об этом можно с легкостью говорить. Но наш путь не был таким уж легким. Я счастлив, потому что мы играем все лучше и лучше. Мы должны продолжить нашу работу. В следующем туре будем играть на победу с Норвегией», - заявил Конте.

Кроме того, Конте не обращает внимание на рейтинги, по которым будет проходить жеребьевка финального турнира.

"Для меня это все сложно понять. Мы выше хорватов в группе, но они опережают нас по рейтингу", - добавил Конте.