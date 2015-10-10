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    Кобелев: «Меня порадовала игра сборной России»

    Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о своих впечатлениях от победного матча сборной России против сборной Молдавии (2:1) в рамках отборочного раунда Евро-2016.

    «Меня порадовала игра сборной России. Сейчас еще не время анализировать команду Леонида Слуцкого. Не надо сравнивать ее с той сборной, которая играла с Молдавией при Фабио Капелло. Самое главное – мы победили. Россия стала еще ближе к выходу на чемпионат Европы напрямую.

    Что касается игры футболистов «Динамо» в матче в Кишиневе, то пока оценки раздавать не хочется. Ребята вернутся из национальной сборной, и тогда уже все разберем на месте», – сказал специалист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.10.2015 15:50
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    Комментарии (4)
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    Garrincha58
    1444483297
    игра ни чем не отличается от игры при Капелле Слуцкий такой же как и все да и что можно сотворить такого при нынешних футболерах из них вообще никто не должен заниматься большим футболом или по крайней мере большая часть
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    Нежданчик
    1444491362
    слабенький матч
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    Mi6
    1444493707
    УГ может радовать?......Только счёт....
    Ответить
    ologreds
    1694997016
    numo444967
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