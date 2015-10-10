Кобелев: «Меня порадовала игра сборной России»

Главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о своих впечатлениях от победного матча сборной России против сборной Молдавии (2:1) в рамках отборочного раунда Евро-2016.

«Меня порадовала игра сборной России. Сейчас еще не время анализировать команду Леонида Слуцкого. Не надо сравнивать ее с той сборной, которая играла с Молдавией при Фабио Капелло. Самое главное – мы победили. Россия стала еще ближе к выходу на чемпионат Европы напрямую.

Что касается игры футболистов «Динамо» в матче в Кишиневе, то пока оценки раздавать не хочется. Ребята вернутся из национальной сборной, и тогда уже все разберем на месте», – сказал специалист.