Булыкин: «Сборная Молдавии удивила забитым голом»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о победном матче национальной команды против сборной Молдавии (2:1) в рамках отборочного раунда Евро-2016.

«Сборная Молдавии во вчерашнем матче удивила тем, что забила один гол. Изначально я ставил на победу нашей команды со счетом (2:0). Кроме того, игра так развивалась, что в принципе мы не должны были пропустить. Но неожиданно пропустили. Хорошо, что гол соперника не повлиял на исход матча. Пропущенный мяч — ошибка либо индивидуальная, либо всей обороны. В этом нужно разбираться.

Мы могли забить и раньше. У Кокорина был прекрасный момент в том эпизоде, когда он бил головой. Думаю, нападающий сам это понимает. Этот момент смазал Кокорину всю игру. Но мы выиграли, поэтому даже не стоит эти моменты разбирать, нужно просто двигаться дальше и на хорошей ноте готовиться к черногорцам.

На игре Молдавии сказалось отсутствие Епуряну и Гацкана. Они игроки основы, которые могли добивать остроты в этом матче. Но хорошо, что эти футболисты не играли, и мы все-таки добились победы. Нам это важнее», – отметил Булыкин.