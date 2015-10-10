Тарханов: «При Капелло все было то же самое»

Советник президента «Урала» Александр Тарханов поделился своими впечатлениями от победной игры сборной России в матче отборочного этапа Евро-2016 против сборной Молдавии (2:1).

«Когда команда обороняется большими силами, всегда сложно вскрывать оборону. И не только для нас. Я смотрел матч Ирландия – Германия (1:0), в котором немцы имели большое преимущество, а моментов создали немного – из-за грамотной и самоотверженной игры ирландцев. Преимущество у нас было большое, но мы медленно играли. В том числе и в центральной зоне – не хватало быстрых и активных включений в атаку. Не было креатива, чтобы вскрыть оборону. В таких ситуациях каждый игрок должен обладать высоким индивидуальным мастерством.

Ведь при Фабио Капелло все было то же самое – когда на чемпионате мира сборные Южной Кореи и Алжира оборонялись большими силами, мы не могли преодолеть их сопротивление. Нужны креативные действия, неожиданные ходы, прорывы через центральную зону с ударами по воротам. Их было мало, хотя Кокорин и Дзюба за счет индивидуальных действий дважды такие моменты создали.

Чтобы выиграть заключительный матч отборочного цикла у команды Черногории, нашим футболистам надо добавлять в скорости, креативности и индивидуальных действиях», – отметил Тарханов.