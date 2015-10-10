Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Тарханов: «При Капелло все было то же самое»

    Советник президента «Урала» Александр Тарханов поделился своими впечатлениями от победной игры сборной России в матче отборочного этапа Евро-2016 против сборной Молдавии (2:1).

    «Когда команда обороняется большими силами, всегда сложно вскрывать оборону. И не только для нас. Я смотрел матч Ирландия – Германия (1:0), в котором немцы имели большое преимущество, а моментов создали немного – из-за грамотной и самоотверженной игры ирландцев. Преимущество у нас было большое, но мы медленно играли. В том числе и в центральной зоне – не хватало быстрых и активных включений в атаку. Не было креатива, чтобы вскрыть оборону. В таких ситуациях каждый игрок должен обладать высоким индивидуальным мастерством.

    Ведь при Фабио Капелло все было то же самое – когда на чемпионате мира сборные Южной Кореи и Алжира оборонялись большими силами, мы не могли преодолеть их сопротивление. Нужны креативные действия, неожиданные ходы, прорывы через центральную зону с ударами по воротам. Их было мало, хотя Кокорин и Дзюба за счет индивидуальных действий дважды такие моменты создали.

    Чтобы выиграть заключительный матч отборочного цикла у команды Черногории, нашим футболистам надо добавлять в скорости, креативности и индивидуальных действиях», – отметил Тарханов.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2015 14:08
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    sir_Alex
    1444481137
    Такое же УГ, как и при макароннике. Только результат есть
    Ответить
    vasian88
    1444481264
    при капелло было было тоже самое, кроме результата по крайней мере с той же Молдавией
    Ответить
    Эрзя
    1444482667
    при капелло не было результата, вообще-то, и последнюю команду группы при своих стенах не смогли обыграть
    Ответить
    sour12
    1444485386
    При капелло Дзюба не забивал так много и не сохранял так часто мяч и не отдавал пасы...и менее организованно играли... просто с молдавией некоторые играли с травмами, а кого то возможно кто хуже мотивирован и зазвездился ставил вместо Смолова и Черышева или Оздоева например ...из за этого в атаке было много неточных пасов и меньшая реализация.
    Ответить
    richi
    1444486363
    Тоже самое, акромя результата.
    Ответить
    nemolod
    1444495740
    Показали все ,что могли,хотя способны на большее! При нынешней ситуации,когда нужно в последней игре не проиграть ,вполне достаточно такой игры,а вот если сборная попадет на Евро,то скорее всего сборную надо решительно омолаживать!
    Ответить
    ologreds
    1694997017
    numo444958
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+