Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Газзаев: «Особого содержания в игре с Молдавией не было»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился своим мнением о выездной победе национальной команды над сборной Молдавии со счетом (2:1).

    «Я думаю, особого содержания в этой игре не было, но на этом этапе отбора самое важное результат, победа. Нужно сейчас абстрагироваться, сосредоточиться на матче с Черногорией, ведь команда в шаге от выхода напрямую на Евро. Конечно, в идеале, к результату хотелось бы видеть и содержательную игру, но главное сейчас решить задачу по выходу на Евро», – сказал Газзаев.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2015 12:29
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997017
    numo444950
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+