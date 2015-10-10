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    Слуцкий: «В Кишиневе у нас почти ничего не получалось»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился своими впечатлениями от победной игры в матче отборочного раунда Евро-2016 против Молдавии (2:1).

    «После перерыва все очнулись! Если в первом тайме у нас 70 процентов действий были между двумя центральными защитниками и опорными полузащитниками, то во втором тайме мы больше форсировали атаки. Даже если наши игроки находились не с мячом, то где-то рядом с ним, то есть можно было в отборе срабатывать.

    В том, что касается качества игры, матчи со сборными Швеции и Лихтенштейна складывались для нас достаточно легко. Многое получалось. А в Кишиневе почти ничего не получалось. Такие игры тоже надо уметь выигрывать – за счет несколько иных вещей, иных качеств. Ребята молодцы, что смогли победить», – рассказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.10.2015 12:18
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    Комментарии (3)
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    OOOVVV.
    1444469323
    Удачи ЛВС в игре с Черногорией!
    Ответить
    Mi6
    1444493219
    слабоват слуц для сборной, как и его комменты...
    Ответить
    ologreds
    1694997017
    numo444949
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