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    Мутко: «Игра на результат не может быть зрелищной»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко, присутствовавший на отборочном матче к Евро-2016 между Молдавией и Россией (1:2), отметил, что игра подопечных Леонида Слуцкого была направлена исключительно на достижение результата.

    «Игра на результат не может быть зрелищной, красивой. Она должна была дать результат, и она дала. Я доволен, ребята молодцы. На них давила ответственность, и, конечно, они хотели все сделать наверняка. Было непросто играть. В первом тайме вся молдавская команда была сзади, и их оборону сложно было взламывать. Во втором тайме мы забили, но потом молдаване смогли сократить отставание с углового, и мы видели, что у них был эмоциональный подъем. Но в итоге наши ребята смогли выровнять игру и уверенно завершили ее. В целом, счет по игре, и, конечно, я рад, что мы сделали еще один шаг вперед к Евро.

    Я бы сейчас выделил всю команду. Каждый был на своем месте. Это была настоящая команда. Я бы не стал никого выделять персонально», – отметил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    10.10.2015 11:17
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    Комментарии (3)
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    Вомбат
    1444465297
    Вот как раз командной игры-то вчера и не было. Одни как Дзюба, Игнашевич, и некоторые другие рвали жилы, а другие тут же гламурно избавлялись от мяча пасом ближнему как Мамаев или не менее гламурно отдавали сопернику как Кокорин. Точнее во втором тайме вроде бы и в этом составе появилась какая-то игра, но Слуцкий тут же ее сломал, выпустив на поле Глушакова.
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    Garrincha58
    1444483697
    какой результат играть надо а тогда зачем вам на Евро ехать просто деньги в очередной раз прокатать
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    ologreds
    1694997017
    numo444941
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