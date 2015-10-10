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    Смольников выбыл из строя на три недели

    Защитник сборной России Игорь Смольников, получивший травму приводящей мышцы в ходе отборочного матча Евро-2016 с командой Молдавии (2:1), выбыл из строя минимум на три недели . Об этом рассказал Александр Соловьев, генеральный директор клиники «Основа», специализирующейся на спортивной травматологии и хирургии,

    «Приводящая мышца лечится так же, как любой надрыв. Но все зависит от степени повреждения. Если тренер говорит, что этот момент уже беспокоил футболиста, значит, это рецидив старой травмы. Приводящие мышцы играют очень большую роль, и на них идет большая нагрузка. Ведь игрок разворачивается, стартует, останавливается. Если у Смольникова надрыв приводящей мышцы, в любом случае две-три недели будет восстанавливаться. Мышце нужно зажить. При такой травме человек может бегать, но не будет способен выполнять серьезные упражнения в общей группе. Хотя, дай бог, чтобы Смольников как можно быстрее восстановился», — сказал Соловьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.10.2015 06:08
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    Комментарии (8)
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    ManUtd-Volgograd
    1444460530
    Слуцкий спеуиально выпустил его, чтоб сломался. Конкурента ослабляет!
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    Смит80
    1444460556
    АВБ- расстроится... лимит - знаете ли. Опять ротации в группе атаки пройдут. Ворота: Кержаков Защита : Кришито-Ломбертс- Гарай-Анюков Полузащита : Халк-(Дани-Гарсия)?-Шатов-Юсуп
    ов?-Рязанцев? Атака : Дзюба
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    MrVanes-Zenit
    1444460605
    Потеря для нас Скорейшего выздоровления Игорю!
    Ответить
    chegevaro
    1444464519
    Здоровья
    Ответить
    Вомбат
    1444465424
    Смольников обеспечивал в последних играх Зенита атаку вторым темпом. Без него непонятно как обыгрывать Лилль. Разве что Данни разыграется и Витсель начнет таки двигаться как надо.
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    Dargin0505
    1444465683
    лучший крайний защитник рфпл,Здоровья ему!
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    ologreds
    1694997019
    numo444914
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