Дзюба догнал Мюллера в бомбардирском зачете отбора Евро-2016

Нападающий сборной России Артем Дзюба забил гол в матче против Молдавии. Этот мяч стал восьмым для форварда в бомбардирском зачете квалификации Евро-2016. Тем самым Дзюба вышел на второе место и сравнялся с немецким форвардом Томасом Мюллером. Лидирует в этом зачете поляк Роберт Левандовски, на счету которого 12 мячей.

Преследователи этой тройки – Эдин Джеко (Босния), Уэйн Руни (Англия), Кайл Лаферти (Северная Ирландия) и Златан Ибрагимович (Швеция), у которых по семь мячей. Далее в зачете с шестью голами Дэнни Уэлбек (Англия), Аркадиуш Милик (Польша), Миливое Новакович (Словения) и Гарет Бэйл (Уэльс).