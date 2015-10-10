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    Дзюба догнал Мюллера в бомбардирском зачете отбора Евро-2016

    Нападающий сборной России Артем Дзюба забил гол в матче против Молдавии. Этот мяч стал восьмым для форварда в бомбардирском зачете квалификации Евро-2016. Тем самым Дзюба вышел на второе место и сравнялся с немецким форвардом Томасом Мюллером. Лидирует в этом зачете поляк Роберт Левандовски, на счету которого 12 мячей.

    Преследователи этой тройки – Эдин Джеко (Босния), Уэйн Руни (Англия), Кайл Лаферти (Северная Ирландия) и Златан Ибрагимович (Швеция), у которых по семь мячей. Далее в зачете с шестью голами Дэнни Уэлбек (Англия), Аркадиуш Милик (Польша), Миливое Новакович (Словения) и Гарет Бэйл (Уэльс).

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2015 00:19
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    Комментарии (8)
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    Z O D I A C
    1444426359
    8 мячей? Молодец! Особенно если учесть, что половину из них Дзюбиньо отгрузил Лихтенштейну. Ну да ладно, лишь бы не зазнался.
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    Ele13
    1444426596
    Главное, что забивает. Каким командам - вторично. Для форварда забитые мячи очень важны в плане уверенности в себе.
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    borsch123
    1444427312
    Скоро Бавария его купит. Будет Мюллеру кеды полировать.
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    HardPony
    1444428303
    Дзюба=Мюллер xDDD
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    Ronaldinho R10
    1444434078
    Второй бомбардир отбора к финальной части евро 2016 ! Красавец ! Так держать !
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    Али Самаркандский
    1444443515
    Дзюба попал в ПЕЛЕ.
    Ответить
    Старый Пью
    1444458217
    Зачем об этом писать? Карпин все равно не следит...
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    ologreds
    1694997019
    numo444909
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