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    Евро-2016. Австрия вырвала победу в матче с Черногорией

    Сборная Австрии обыграла команду Черногории в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

    Встреча завершилась со счетом 2:3, причем по ходу игры австрийцы уступали 0:1 и 1:2.

    Сборная Австрии по-прежнему не знает поражения в отборочном раунде Евро-2016 – на счету команды восемь побед и одна ничья.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа G. 9-й тур

    Черногория – Австрия – 2:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вучинич, 32. 1:1 – Янко, 55. 2:1 – Бечирай, 68. 2:2 – Арнаутович, 81. 2:3 – Забитцер, 90.

    Удаление: Вучинич, 87 (Черногория).

    Лихтенштейн – Швеция – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Берг, 18. 0:2 – Ибрагимович, 55.

    Нереализованный пенальти: Ибрагимович, 40 (Швеция)

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2015 23:52
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