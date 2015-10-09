Молдавия – Россия. Мамаев заменил Дзагоева в стартовом составе россиян

Стали известны стартовые составы команд на предстоящий матч отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года между сборными Молдавии и России.

Отдельно стоит сказать о том, что с первых минут не выйдет на поле полузащитник российской команды Алан Дзагоев, чье место в стартовом составе занял хавбек «Краснодара» Павел Мамаев.

Молдавия: Кошелев, Армаш, Жардан, Бордиян, Бургиу, Карп, Чеботару, Оника, Антонюк, Спэтару, Милинчану.

Россия: Акинфеев, А. Березуцкий, Д. Комбаров, Игнашевич, Смольников, Мамаев, Шатов, Денисов, Широков (к), Кокорин, Дзюба.

Напомним, поединок Молдавия – Россия состоится 9 октября и начнется в 21:45 по московскому времени. Портал «Бомбардир» проведет текстовый онлайн игры.