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    • Молдавия – Россия. Мамаев заменил Дзагоева в стартовом составе россиян

    Молдавия – Россия. Мамаев заменил Дзагоева в стартовом составе россиян

    Стали известны стартовые составы команд на предстоящий матч отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года между сборными Молдавии и России.

    Отдельно стоит сказать о том, что с первых минут не выйдет на поле полузащитник российской команды Алан Дзагоев, чье место в стартовом составе занял хавбек «Краснодара» Павел Мамаев.

    Молдавия: Кошелев, Армаш, Жардан, Бордиян, Бургиу, Карп, Чеботару, Оника, Антонюк, Спэтару, Милинчану.

    Россия: Акинфеев, А. Березуцкий, Д. Комбаров, Игнашевич, Смольников, Мамаев, Шатов, Денисов, Широков (к), Кокорин, Дзюба.

    Напомним, поединок Молдавия – Россия состоится 9 октября и начнется в 21:45 по московскому времени. Портал «Бомбардир» проведет текстовый онлайн игры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2015 20:55
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    Комментарии (7)
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    Arhadiavol
    1444413482
    ужас...что там делает Кокорин?
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    KoLyaNN
    1444415068
    Нормальный состав. Расстановка видимо по схеме 4-2-2-1-1 или 4-4-1-1. Широкий под Дзюбой. Денисов с Мамаевым опорники. Шатов с Кокориным на флангах. Мне кажется что состав удачный, вполне боеспособный. В меру оборонительный, с расчетом на конратаки и игру на Дзюбинье...
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    ArtMan91
    1444415912
    комбаров то зачем?
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    ologreds
    1694997020
    numo444895
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