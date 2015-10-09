Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Кирьяков: «Сборная Молдавии может ужалить»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что сборная Молдавии способна преподнести сюрприз и дать бой россиянам.

    «Сборная Молдавии способна ужалить россиян. Ситуация сейчас такова, что играть молдаване могут спокойно, для них эта игра – вопрос, скорее, имиджевый. Команды подобного калибра всегда очень прилично настраиваются против наших. Очевидно, футболисты соперника хотят показать себя, к тому же пришeл новый тренер.

    Не думаю, что непростая политическая обстановка в Молдавии как-то повлияет на игру. Всe же на футбольном поле мы должны решать вопросы спортивные, а не политические, для того и существуют объекты спортивной инфраструктуры. Игроки будут думать только о том, как сыграть хорошо и вырвать победу.


    Исход сегодняшней встречи предугадать непросто. Россияне сделали практически невозможное, обыграв шведов и Лихтенштейн, хотя, конечно, это не та команда, которую стоит опасаться. С одной стороны, сейчас остаeтся самое простое, с другой — заключительные матчи всегда даются очень непросто. Поэтому я с опаской жду сегодняшней игры. Думаю, матч получится непростым, но я верю в ребят, верю, что своего они не упустят. Ставлю на тяжeлую викторию — 2:0», – поделился Кирьяков.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2015 16:56
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997022
    numo444864
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+