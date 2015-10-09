Черногория – Австрия. Смотреть онлайн

Сборная Австрии уже в финальной части Евро-2016, а Черногория надеется попасть в стыковые матчи. Австрийцы – явные фавориты матча, но сврехмотивация черногорцев может перевернуть в этой паре все с ног на голову.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.Начало встречи – в 21:45 мск.