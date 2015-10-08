Слуцкий: «У нас недостаток информации по сборной Молдавии»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился своим мнением о сопернике перед матчем отбора Евро-2016 против Молдавии.

«У нас больше известны те, кто играет в России. Между тем в сборной поменялся тренер, есть группа дисквалифицированных и травмированных футболистов, так что на поле появится немало новых лиц. В этом смысле я согласен с коллегой Стефаном Стойкой, что молдаване знают нашу сборную лучше, чем мы их команду.

Постараемся компенсировать недостачу информации уже на поле уровнем мастерства и готовности. У нас в составе много опытных игроков. Надеюсь, у них хватит умения и психологической устойчивости, чтобы показать себя в тяжелом поединке. А игра нас ждет трудная, напряженная и обоюдоострая, поскольку уже наступила решающая стадия», – заявил Слуцкий.