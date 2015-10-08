Черышев: «Рецепт победы таков: спокойствие и реализация моментов»

Полузащитник сборной России Денис Черышев перед матчем со сборной Молдавии в Кишиневе вспомнил игру с этой командой в Москве.

«Матч получился очень тяжелым. Моменты у нас были, но мы их не использовали. В концовке Дзюба забил с пенальти, и показалось, что победу не упустим. Но тут же случился стандарт, после которого соперник нас и наказал.

В таких играх, когда ты играешь первым номером, а соперник больше обороняется, нужно обязательно использовать свои моменты, причем желательно как можно скорей. Потом уже, когда приближается конец матча, все начинают излишне спешить. Так что рецепт победы таков: спокойствие и реализация моментов», – рассказал Черышев.

Напомним, что матч сборных России и Молдавии состоится в Кишиневе 9 октября.