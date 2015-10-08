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    • Черышев: «Рецепт победы таков: спокойствие и реализация моментов»

    Черышев: «Рецепт победы таков: спокойствие и реализация моментов»

    Полузащитник сборной России Денис Черышев перед матчем со сборной Молдавии в Кишиневе вспомнил игру с этой командой в Москве.

    «Матч получился очень тяжелым. Моменты у нас были, но мы их не использовали. В концовке Дзюба забил с пенальти, и показалось, что победу не упустим. Но тут же случился стандарт, после которого соперник нас и наказал.

    В таких играх, когда ты играешь первым номером, а соперник больше обороняется, нужно обязательно использовать свои моменты, причем желательно как можно скорей. Потом уже, когда приближается конец матча, все начинают излишне спешить. Так что рецепт победы таков: спокойствие и реализация моментов», – рассказал Черышев.

    Напомним, что матч сборных России и Молдавии состоится в Кишиневе 9 октября.

    Источник: РФС

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    08.10.2015 12:07
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    Комментарии (2)
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    Ele13
    1444296313
    Жаль Дениса, сейчас расчитывать на место в старте не приходится, практики нет. Нужно пожелать ему терпения, есть ещё 3 месяца, можно и отвоевать хоть место в постоянную ротацию, а в январе перейти в клуб пониже рангом, но играть постоянно.
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    ologreds
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